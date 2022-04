El Poder del Amor 2: ¿Qué hay detrás de la eliminación de Luis Miguel Castro?

Al momento de las votaciones la mayoría de las chicas guardaron su voto en secreto, Melissa fue la primera que declaró que votaba por Logan debido a que no había compartido lo suficiente con él. Alexandra (Bolivia) fue la segunda que mostró su voto y precisamente fue hacia Luis Miguel, aclaró que no era "nada personal", solo que no siente una conexión con el peruano.

La segunda en no guardar su voto en secreto y contarlo al público fue Solimar (Puerto Rico), la joven explicó que "no le agradó mucho" la forma en la que Luis Miguel se comportó con Daniela (Colombia) en episodios pasados.