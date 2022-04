Nathalie Carvajal se pronuncia sobre el beso a sus espaldas entre Fredito y Daniela

El boricua besó a otra de sus compañeras , la colombiana Daniela, mientras la ecuatoriana no se encontraba cerca del lugar. Situación que abrió debate entre la conductora Penelope Menchaca y las chicas.

"Cuando uno se abre y da, pero no recibe (...) no se trata de que él esté enamorado, porque no te puedes enamorar de alguien de la noche a la mañana. Se trata de una situación de respeto y de tener empatía con la otra persona", explicó Nathalie a la conductora.