El Chiringuito de Jugones
26 ago 2025 , 02:00

El Chiringuito | 25-08-2025

El fin de semana fue redondo para el Real Madrid: el equipo se impuso por 3-0 al Real Oviedo, con Kylian Mbappé firmando un doblete y Vinícius Junior cerrando el marcador en tiempo de descuento. Además, se ha reavivado el interés del Olympique de Marsella por Dani Ceballos, que podría dejar el club merengue mediante una cesión con opción de compra obligatoria por entre 15 y 20 millones de euros. Por último, Vinícius se vio envuelto en una polémica tras indicar un gesto desafiante a la afición del Oviedo, acompañado de un mensaje en redes sociales que intensificó el debate sobre su actitud en el club.

   
user placeholder

Franklin Navarro
Canal WhatsApp
Newsletter
Temas
Fútbol
Noticias
Recomendadas