El Chiringuito de Jugones
12 nov 2025 , 02:00

Chringuito 11-11-2025

Después de nueve meses de ser condenado por agresión sexual por el beso no consentido a Jenni Hermoso, el expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, dio sus primeras declaraciones públicas tras la sentencia en el programa del Chiringuito de Jugones.

   
Fuente:
Registro
user placeholder

Fernando Guevara
Canal WhatsApp
Newsletter
Temas
beso jenni hermoso
Chiringuito de Jugones
Luis Rubiales
Jenni Hermoso
Ecuador
Noticias
Recomendadas