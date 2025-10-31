El Chiringuito de Jugones
31 oct 2025 , 02:00

Chiringuito | 30-10-2025

El Real Madrid estaría interesado en la contratación del delantero del Manchester City, Erling Haaland, con el objetivo de reforzar su ofensiva. El técnico Xabi Alonso considera que al equipo le falta un goleador de área que marque la diferencia en los momentos decisivos.

   
