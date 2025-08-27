Audio
27 ago 2025 , 02:00
Chiringuito | 26-08-2025
Vinícius y Mbappé forman la dupla más explosiva del Real Madrid: el brasileño aporta velocidad, desborde y desequilibrio por las bandas, mientras que el francés suma definición letal, liderazgo y capacidad para marcar diferencias en los momentos clave. Juntos representan un ataque temible que combina potencia, talento y gol.
