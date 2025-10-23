Chiringuito | 22-10-2025

El Chiringuito de Jugones
Con gol de Jude Bellingham, el Real Madrid venció por 1-0 a la Juventus en la tercera jornada de la fase de grupos de la Champions League. El encuentro se disputó en el estadio Santiago Bernabéu.

   
