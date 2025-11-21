El Chiringuito de Jugones
21 nov 2025 , 02:00

Chiringuito | 20-11-2025

Con la visita de Messi al Camp Nou, en el barcelonismo ha comenzado a hablar de una posible vuelta del argentino al club. Lobo Carrasco elogió al argentino: "Messi sigue siendo imparable", ha afirmado.

   
