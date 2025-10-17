El Chiringuito de Jugones Chiringuito | 16-10-2025

Lamine Yamal, del FC Barcelona, es el futbolista más joven en el Top Ten de los mejor pagados a nivel mundial, según Forbes. El portugués Cristiano Ronaldo volvió a liderar la lista de los futbolistas mejor pagados en 2025, con 279 millones de dólares. Y le sigue el argentino Lionel Messi, con 129 millones.