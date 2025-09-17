El Chiringuito de Jugones Chiringuito | 16-09-2025

La suplencia de Vinícius Jr. en el debut de Champions en el Santiago Bernabéu ha generado sorpresa entre la afición del Real Madrid. Es la primera vez desde 2019 que el brasileño arranca un partido europeo en casa desde el banquillo. Xabi Alonso explicó que se trata de una decisión estratégica para rotar la plantilla en medio de un calendario exigente, aunque el debate sobre el rol del atacante en este nuevo proyecto blanco sigue abierto.