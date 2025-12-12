El Chiringuito de Jugones
12 dic 2025 , 22:44

Chiringuito | 11-12-2025

Xabi Alonso podría dejar el cargo de entrenador del Real Madrid tras varios malos resultados.

   
Fuente:
Redacción
user placeholder

Kevin Verdezoto
Canal WhatsApp
Newsletter
Temas
Chiringuito de Jugones
Xabi Alonso
España
Noticias
Recomendadas