El Chiringuito de Jugones
10 sep 2025 , 02:25

Chiringuito | 09-09-2025

Real Madrid mantiene firme su interés en reclutar a Ibrahima Konaté desde Liverpool, confiando en que su contrato, que expira en 2026, abra la puerta a una incorporación, como ocurrió con otros fichajes estratégicos del pasado, siempre que el club inglés no logre un acuerdo de renovación pronto.

   
    Franklin Navarro
