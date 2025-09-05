El Chiringuito de Jugones
05 sep 2025 , 02:37

Chiringuito | 04-09-2025

Kylian Mbappé criticó el exigente calendario de los futbolistas, asegurando que no basta con justificarlo por los altos salarios. Señaló que jugar hasta 60 partidos por temporada afecta la salud y la calidad del juego, recordando incluso que cayó enfermo durante el Mundial de Clubes por el exceso de esfuerzo.

   
Franklin Navarro
