04 sep 2025 , 02:09
Chiringuito | 03-09-2025
Con apenas 20 años, Gonzalo García se ha convertido en una de las grandes promesas del Real Madrid, brillando con goles decisivos y actuaciones que ilusionan al madridismo. Pero su talento no se limita al césped: el joven delantero compagina su carrera futbolística con la universidad, donde estudia Administración y Dirección de Empresas y Big Data. Una doble apuesta que refleja disciplina, ambición y la capacidad de pensar en el futuro sin dejar de brillar en el presente.
Temas
Chiringuito de Jugones
Fútbol
España
Noticias
