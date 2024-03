UFC | Chito Vera responde a O'Malley: "mi única predicción es ganar, no hay opción"

En medio de la expectación generada por el inminente duelo en UFC 299, Marlon 'Chito' Vera compartió sus impresiones sobre la pelea que se avecina contra el estadounidense Sean O'Malley.

Aseguró la pelea del sábado, a partir de las 22:00, será una contienda más difícil que la primera vez que se enfrentaron, 'Chito' expresó: "Esta será una lucha más dura. Ha mejorado. No me gusta pensar en el pasado, me gusta pensar en lo que tengo delante".

Al ser cuestionado sobre la posible presencia de su amigo y presidente de Ecuador, Daniel Noboa, en la pelea por el título de las 135 libras, 'Chito' Vera admitió que "es muy probable", aunque no quiso confirmar nada. En la agenda del mandatario, hasta ahora, no hay un viaje al exterior previsto para el fin de semana.

El peleador ecuatoriano subrayó la dificultad del enfrentamiento, recordando su victoria sobre O'Malley en 2020 y calificándolo como un momento histórico para su carrera y para los ecuatorianos.

"Mi única predicción para el sábado es ganar. No hay opción", afirmó con determinación.

Con la intención de darle una alegría a su país, 'Chito' Vera añadió: "Voy a patear el trasero de O'Malley y le voy a ganar". Estas declaraciones reflejan su confianza y compromiso con la victoria en este enfrentamiento crucial por el título de peso gallo.

También fue una respuesta a lo que previamente dijo Sean O’Malley este miércoles. El luchador estadounidense, expresó su confianza al afirmar: "Voy a dormirlo", dijo al ser preguntado sobre sus perspectivas antes del enfrentamiento.

Sean O'Malley cree que vencerá fácil a Marlon 'Chito' Vera en la UFC: voy a dormirlo

Además, recordó una lección aprendida al pintarse el cabello con los colores de la bandera de Ecuador en el pasado, asegurando que no repetirá esa acción.

O'Malley también elogió la durabilidad de 'Chito' Vera en sus peleas como uno de sus aspectos destacados. Con la contienda a la vuelta de la esquina, la rivalidad entre ambos luchadores ha elevado la expectación en el mundo de las artes marciales mixtas.