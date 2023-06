¿Quién es el tenista que intentó suicidarse después de perder ante Rafael Nadal?

"Estaba bebiendo, abusando de las drogas, odiaba el tipo de persona que era. Perdí en Wimbledon. Me desperté y mi papá estaba sentado en la cama, llorando. Esa fue la gran llamada de atención para mí. Me dije: ok, no puedo seguir haciendo esto”, dijo el tenista.

El año pasado, el tenista compartió a través de sus redes sociales que tenía problemas de salud mental y que había pensado en suicidarse, llegando a decir que luchaba cada día por "poder levantarse de la cama".

El australiano, a sus 28 años de edad, aseguró que tuvo que realizarse un tatuaje en el brazo derecho para ocultar las autoheridas. Además, reveló que estuvo en un hospital psiquiátrico. Kyrgios fue finalista en Wimbledon el año pasado, cuando cayó ante el serbio Novak Djokovic.