Sabalenka completó un torneo perfecto, después de que no cediera ningún set en sus victorias frente a la alemana Ella Seidel, la checa Brenda Fruhvirtova, la ucrania Lesia Tsurenko, la estadounidense Amanda Anisimova, la checa Barbora Krejcikova (9), la estadounidense Coco Gauff (4) y la china Zheng.

"Han sido dos semanas increíbles. Como siempre, el discurso va a ser un tanto extraño. Puse un poco de presión a mi equipo después de la final en Brisbane y aquí lo hemos hecho mejor", explicó una Sabalenka que dijo que intentaría no emocionarse tras conquistar su segundo título 'slam'.

"Quiero agradecer a Evonne (Goolagong) porque eres una inspiración para todas nosotras. Quiero también felicitar a Qinwen, sé que es un sentimiento muy duro, pero eres muy joven y una gran jugadora. Vas a llegar a muchas finales como esta y sé que lo conseguirás", dijo Sabalenka a Zheng.

"Quiero agradecer también a mi familia, porque siempre me olvido de ellos en estos discursos. No sé si debería seguir en inglés porque no se van a enterar de nada", añadió entre risas la número dos del mundo.