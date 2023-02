En vivo / Super Bowl 2023 / Chiefs vs Eagles / Rihanna y el show de medio tiempo

Rihanna

Rihanna regresó a los escenarios desde el 2016 y lo hizo a lo grande, ahora al liderar el Super Bowl.

La cantante apareció en un escenario colgante, con un estilo totalmente urbano, de color rojo.

La primera canción en abrir el abanico de canciones de la artistas nacida en Barbados hace 34 años fue: Bitch Better Have My Money.

Continuó con 'Only girl' y uno de sus mejores éxitos musicales: 'We found love' donde se la vio más activa.

Rihanna cerró una presentación fugaz de apenas un poco más de 20 minutos, donde recordó al público, por qué es una de las 'reinas' del Pop vigente.