Sergio López: “Me fue como el cu... el año pasado en BSC y hoy estoy aquí festejando”

Sergio López, volante argentino de Aucas, tuvo su revancha deportiva, ya que el año pasado jugó en Barcelona SC, donde no tuvo un gran rendimiento, y le tocó volver.

Ahora, en el 'Papá', el mediocampista ofensivo, celebró y fue parte del plantel 'oriental' que obtuvo su primer título nacional en los 77 años de vida institucional del club.

“No me fue como quería en BSC, lo tengo que reconocer. Pero ya pasó, en cuatro años salí dos veces campeón en el país. No tiene precio, me fue como el c..o el año pasado y hoy estoy aquí festejando, eso no tiene precio”, afirmó.

Por último añadió: “Salimos campeones invictos ¿Quién lo hace? es el primer equipo en el fútbol ecuatoriano que lo hace. la verdad es que estamos orgullosos, nosotros trabajamos con humildad para esto”.

De esta forma, López suma su segundo título nacional en el torneo ecuatoriano, ya que previamente se coronó con Delfín SC.