Galíndez: "Me estoy preparando para lo más importante que me está pasando en mi carrera"

Hernán Galíndez, portero de Aucas y la selección ecuatoriana de fútbol, conversó con 'La Red' de Quito sobre la posibilidad de perderse la posible segunda final de Liga Pro o una convocatoria de Ecuador

"Me estoy preparando para lo más importante que me está pasando en mi carrera. Para eso tengo que estar preparado física y mentalmente. Estoy muy contento por todo lo que estoy viviendo", expresó.

Profundizando, Galíndez agregó: "Yo no creo en las buenas o malas rachas. Creo en los momentos de más confianza y de menos confianza. Si siempre me cuidé, hoy lo hago el doble, porque quiero vivir lo mejor que me ha pasado en mi carrera, como jugar una final y jugar un Mundial".

"Estoy en una etapa de mi carrera en la que disfruto cada partido que juego. Disfruté jugar en un estadio hermoso en Alemania, con La Tri; y volví a Liga Pro a jugar en Sangolquí con Cumbayá y lo disfruté igual", sumó el portero de 35 años.

Para culminar, Galíndez separó al Mundial de la final: "El Mundial es lo más importante que me puede llegar a pasar, pero jugar una final también es muy importante y quisiera estar en las dos. Si yo pudiese elegir algo es no tener que elegir entre la una y la otra, no me quiero perder ninguna de las dos".