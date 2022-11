El Nacional clasificó a la Copa Libertadores 2023 como Ecuador 4

La única condición para que 9 de Octubre pueda jugar la Copa Libertadores 2023 como Ecuador 4 era que sea campeón del certamen nacional. Dentro de su normativa Conmebol señala que un club de Serie B sí puede disputar sus torneos siempre y cuando haya ganado el cupo en calidad de campeón.

Es cierto que Independiente del Valle ya ha ganado su cupo como campeón de Copa Sudamericana y que no utilizará el que le corresponde por ser campeón de Copa Ecuador, pero el vicecampeón, en este caso 9 de Octubre, jugará en la Serie B en el 2023. En consecuencia, como no es campeón, no podrá utilizar el cupo.

