César Farías rompe en lágrimas luego del la final de ida ante Barcelona SC recordando a su familia

César Farías, director técnico de Aucas, habló postpartido con ESPN Ecuador, luego de ganarle a Barcelona SC en la final de ida de la Liga Pro EC 2022.

"Son 180′ muy duros. BSC tiene una gran hinchada, un gran estadio, un gran equipo y un gran entrenador, pero nosotros estábamos bien. Creo que es meritorio lo que venimos haciendo", empezó hablando el estratega venezolano.

Profundizando, Farías señaló: "Ahora con nuestra gente tenemos que jugar 90 minutos intenso, con los pies sobre la tierra, tener una semana correcta como lo hemos tenido durante todo el año".

Además, se refirió al ambiente que se vivió en Guayaquil: “Quiero felicitar a toda esta gente de Guayaquil, veo que no hay violencia, que alentaron a su equipo, que respetaron a su rival, al técnico contrario porqué parecía un partido de Eliminatorias, eso habla bien del fútbol ecuatoriano”.

Para culminar, Farías puntualizó el plan siguiente para sellar el título: "Celebraciones nada. La semana que viene si Dios quiere y podemos terminar de conquistar esto, hoy luchamos como teníamos que hacerlo. Ahora tenemos que hacer sentir con futbol nuestra localía, con mucho respeto y con mucho enfoque. El fútbol recompensa a quienes van haciendo las pequeñas tareas".

Las lágrimas invadieron a Farías, cuando se le preguntó por su familia, quien de forma inmediata se le rompió la voz: "¿su mamá es su cábala?", le preguntaron: "mi mamá se quedó en Quito...tomamos la decisión que esperaran el partido de vuelta, mañana nos abrazaremos, sé que en Venezuela están viendo, yo nací en un pueblo chiquito, muy temprano perdí a mi hermanita, y mis padres me enseñaron luchar, yo escogí esta vida, y siempre he tenido el apoyo de todos ellos... aun no conozco a mi nieto, ya nació y espero conocerlo, y espero que vea a su abuelo campeón, porque de los campeones no los olvida nadie".