'En agosto de 2021 decíamos que Rescalvo no es DT para Emelec'

Si Carlos Luis Torres gana las elecciones del Club Sport Emelec buscará llegar a un acuerdo con el director técnico español Ismael Rescalvo para que no siga al mando del equipo. Así lo reafirmó este martes, añadiendo que desde su punto de vista el ibérico no tiene un estilo de juego 'ofensivo'.

"En agosto del año pasado decíamos que creemos que Rescalvo no es DT para Emelec, y no porque no hemos conseguido un campeonato", aseguró el candidato durante una entrevista con radio La Bruja.

