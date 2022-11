Sean O'Malley busca la revancha contra Chito Vera: "es una pelea enorme, definitivamente sucederá"

El hombre del momento en las 135 libras, Sean O'Malley, ya piensa en su futuro inmediato, luego de derrotar de manera sorpresiva a Petr Yan y pegar un salto de 10 posiciones en los pesos 'gallos del UFC.

O Malley habló del resultado de su contienda en una entrevista que le brindó al programa The MMA Hour, pero además de una posible revancha contra Marlon 'Chito' Vera en el 2023.

"Mi intención es pelear con el campeón, y ese es Aljmain Sterling", empezó hablando el peleador californiano.

Profundizando, reconoció que, "tengo que hablar con UFC, no he hablado todavía...tal vez iré la próxima semana a sentarme con Dana (White), para conocer mi futuro, pero aún no sé, pero si me toca adivinar creo que sí, entraré al octágono por el título de la división".

Pero a pesar de ese escenario, O'Malley mira el 'plan B', llamado: Chito Vera.

"Si en el caso que no pueda pelear por el título, tal vez tenga que apalear a Chito, apalear a Cory o alguien mientras espero por mi pelea por el cinturón", reveló.

¿Piensas en una revancha contra Chito Vera?

100%, le he estado diciendo desde un par de días después de esa pelea. Todo el mundo dice, 'necesitas la revancha. Yo le he estado diciendo, sucederá cuando esté lista (la pelea). Será una pelea enorme, va a ser un evento grande. Chito contra mí es la pelea más grande la división, incluyendo una pelea contra Sterling (campeón), en lo que se refiere a números para venderlo por 'PPV', pero como dije, es algo que debo hablar con UFC primero. Pero sí, es una pelea enorme que definitivamente va a suceder. 2023 o 2024. No me imagino que suceda el próximo año en algún momento.

Cabe recordar que Chito Vera derrotó por la vía del nocaut técnico a O'Malley, aprovechando que el estadounidense sufrió una lesión en una de sus piernas en pleno duelo disputado en el 2020.