Exclusiva: Nicolás Lapentti cuenta una anécdota de Rafael Nadal

¿A qué edad iniciaste en el tenis?

A los seis años.

¿Quién te regaló tu primera raqueta?

Mi papá (Nicolás Lapentti)

¿Cuál fue tu primer torneo que ganaste?

Creo que fue un torneo provincial que se jugaba ahí en Guayas.

¿Tu primer torneo internacional?

Que ganaste un torneo del Circuito Costa en Argentina a los 14 años.

¿Al rival que más veces has derrotado?

No estoy seguro si Dominik Hrbatý o Gastón Gaudio.

¿El rival que más difícil que te has enfrentado?

Yo siempre digo que Andre Agassi por los estilos de juego, era muy complicado jugar con él.

¿Tu torneo ATP favorito?

Roland Garros

¿Singles o dobles?

Singles

¿Qué se siente representar al país en la Copa Davis?

No hay sensación más linda. El hecho de de jugar por tu país y representarlo. Jugué Copa Davis casi 16 y 17 años y cada vez que cantábamos el himno se me ponía la piel de gallina.

¿Un deportista que admiras?

Michael Jordan

¿Un ídolo?

Andrés Gómez.

¿Qué se necesita para iniciar en este deporte aparte de los implementos deportivos?

Tener pasión por el tenis, y obviamente mucha disciplina

¿Tu lugar favorito en el mundo?

Mi casa.

¿Tu hobby?

Jugar al golf y ahora estar con mis hijos.

¿Prácticas otro deporte aparte del tenis?

Juego, pádel, juego golf. Más que nada de esos dos.

¿Qué tipo de películas te gustan?

Un poco de todo. Me gustan las películas de acción, comedias románticas y drama.

¿Tu película favorita?

Una película que se llama Shawshank Redemption.

¿El hit del momento que estás escuchando ahora en tu auto o en casa?

Sabes que escucho de todo, pero de los cantantes que están que están de moda, escucho Sebastián Yatra.

También hiciste spots publicitarios como modelo ¿Cómo fue esta experiencia para ti?

Mira, es difícil porque estás frente a una cámara y te sientes raro. Te sientes extraño, incómodo y después en la cancha de tenis también estás frente a cámaras y a más gente. Pero siempre es difícil el posar, la sonrisa, que te maquillen, todo eso es un poco extraño.

¿Alguna anécdota que te ha pasado en algún torneo que se pueda contar?

Tengo una anécdota con Rafa justamente que viene por el 27 de noviembre. En el año 2008, Rafael después de cuatro o casi cinco años de estar en el circuito, no podía alcanzarlo a Federer como número uno. Si Nadal accedía a cuartos de final de Cincinatti se ponía por primera vez como número uno. Ese año nos tocó jugar en cuartos de final. Me ganó 7-6,6-1. Salimos de la cancha y era el último partido de la noche. No había nadie. Nos invitaron a comer y Rafa le dice al tío Toni, hoy que finalmente soy número uno del mundo, me puedo tomar dos gaseosas no? El tío Tony le dijo sí, puedes.