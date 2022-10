Cory Sandhagen responde a Chito Vera, luego de que lo tildara de "cobarde" por rechazar una pelea entre ambos

El ecuatoriano Marlon 'Chito' Vera, cuarto del ranking de las 135 libras del UFC, habló en una entrevista donde aseguró que estuvo cerca de pactar un combate ante Cory Sandhagen, sexto de la división, pero que el estadounidense rechazó la posibilidad.

"Cory Sandhagen me ha estado retando, y luego nos ofrecen pelear el 5 de noviembre porque algo sucedió en ese evento principal. Él no aceptó la pelea. Entonces, ¿por qué me retas Cory Sandhagen? Entonces no tienes tiempo para hacer peso o prepararte. No retes a otro hombre y luego no puedas bailar, eres un cobarde", criticó el manabita.

Ahora, Sandhagen respondió a las declaraciones de Vera por medio de sus redes sociales: "Chito Vera está tratando de hacerme sonar como el tipo que tiene miedo de pelear con él".

Profundizando, Sandhagen apuntó: "UFC me ofreció esa pelea con 3 semanas de aviso, un mes, como un mes después de que peleara con Song Yadong".

"Chito, tú has retado a tipos en el top 5 y luego peleado hacia abajo en los rankings, peleando con Cruz, ¿te culpo por hacer eso? por supuesto que no, es la atracción. Pero no trates de hacerlo sonar como que te tengo miedo. Puedes pelear conmigo después de un campamento completo y será un gusto patearte el trasero en algún momento alrededor de febrero", culminó.

Cabe recordar que la división de los 'pesos gallos' sufrió un 'terremoto' con la sorpresiva y polémica victoria de Sean O'Malley sobre Petr Yan, que previo a la pelea, O'Malley era onceavo y Yan primero en el ránking, provocando un salto de 10 posiciones, por lo que sacudió a todos, entre ellos a Chito.