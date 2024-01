Tenso momento en la práctica de Emelec por la pregunta de un periodista

En el entrenamiento de Emelec de este miércoles, 24 de enero, se vivió un tenso momento que incomodó a Maicon Solís, pues mientras era entrevistado, un periodista y el director de comunicaciones del club se fueron a los gritos.

El futbolista ecuatoriano estaba siendo entrevistado por algunos reporteros, pero al fondo se empezó a escuchar unos murmullos, que poco a poco fue pasando a ser gritos que detuvieron las preguntas a Solís.

“Un momentito, yo no le he permitido.. He dicho un orden que se mantenga, si no se va a respetar el orden, no podemos ser indisciplinados”, decía el director de comunicaciones de Emelec, Carlos Usategui.

A lo que el periodista le respondió “debes ser profesional”, pero Usategui no se quiso quedar en silencio y dijo que “te me callas, a mí no me vienes a hablar así”, mientras gritaba.