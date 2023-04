Santiago Escobar 'no dudaría' en volver a dirigir en el fútbol ecuatoriano

"He tenido posibilidades de trabajo en Colombia y Costa Rica, pero no se cerraron. Estoy a la espera de mi futuro", añadió.

"No he tenido ningún acercamiento con algún club en Ecuador . Después de mi paso por Católica fui a Universidad de Chile un tiempo, pero ahora estoy en Medellín. Estoy muy bien, recuperado con mi tema de salud", comentó Escobar en entrevista con Fanboleros , acerca de la enfermedad que sufrió hace algunos años.

El director técnico colombiano Santiago Escobar aseveró que 'no dudaría' en volver a dirigir en el fútbol ecuatoriano sin un equipo lo llama y requiere de sus servicios. El cafetero, que el timonel de la Universidad Católica de Quito entre 2017 y 2021, dice que no ha recibido propuestas del país.

"Agradecido con Ecuador. Si hay alguna posibilidad de volver, no lo dudaría. Esperemos a ver qué nos depara el futuro. Pero, al día de hoy, no he tenido conversaciones. Pero quién sabe si en diez o quince días salga algo", sentenció.