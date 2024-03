Ricardo Noir, quien tuvo un breve paso por Barcelona SC, ahora tiene su propia peluquería

El argentino Ricardo Noir, quien tuvo un breve paso por Barcelona Sporting Club en el 2010, armó una barbería en su casa en Argentina y decoró el lugar con varias camisetas de equipos de fútbol.

La carrera futbolística de Noir empezó en las formativas de Boca Juniors, donde fue uno de los canteranos con mayor proyección, sin embargo, en algunos casos no tuvo la regularidad que deseaba y en otros su rendimiento no fue lo esperado.

"Decidí aislarme un poco del mundo del fútbol. Después de que falleció mi viejo en noviembre de 2019, ya no tenía muchas ganas de seguir jugando...", dijo en una entrevista con Bolavip.

"Hablando con el psicólogo deportivo que tuve en Racing, me acordé que de chico me gustaba cortar el pelo y me puse a hacer el curso de peluquero. La paso bien, hablo de fútbol ahí que es algo que me encanta. Siempre pongo los partidos y los vemos mientras corto", añadió.

Además de Barcelona SC, Noir vistió las camisetas de Newell's, Banfield, Racing, Huracán, Atlético Tucumán, Belgrano, San Martín de Tucumán, Gimnasia y Esgrima de Concepción, Universidad Católica de Chile y Atlético Palmaflor de Bolivia.

En este club, su hija de 13 años le mencionó que "ya estaba un poco cansada de cambiar de ciudad seguido y de no tener grupo de amigas en la escuela. Ahí dije: 'ya está'. Nos volvemos a vivir a Entre Ríos", contó.