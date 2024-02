¿Quién es Ricardo Muñoz Olvera, el interventor de Barcelona SC?

Por la noche del miércoles se dio a conocer de manera oficial que Barcelona SC tendrá un representante legal temporal, impuesto por la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), tras no ser reconocido el directorio de Antonio Álvarez.

En un comunicado, el Ministerio del Deporte señaló que Ricardo Manuel Muñoz Olvera fue el designado a comandar las riendas del club más popular del país por los próximos 90 días.

A partir de esto nacen varias preguntas: ¿Quién es Ricardo Muñoz Olvera? ¿Cuáles fueron los requisitos a tener en cuenta para haberlo elegido como representante legal? ¿Cuáles son sus funciones dentro del club?

Inicialmente, existe el reglamento para regularización de clubes profesionales, creado por la FEF, señala que existen cinco aristas a seguir para crear el perfil del representante legal temporal:

1. Poseer título de tercer nivel en carreras administrativas o afines, o tener experiencia mínima de dos años en administración general o administración de organismos deportivos;

2. No ser cónyuge, conviviente en unión de hecho, ni pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo grado de afinidad de los miembros de los ex directorios y ex administradores del club en cuestión;

3. No ser o haber sido socio o miembro de los órganos directivos, del club al que representará legalmente;

4. Ser neutral y no poseer conflictos de intereses; y,

5. No haber sido sancionado por la Comisión de Ética o de la Comisión Disciplinaria de la FIFA, CONMEBOL o de la FEF y no mantener en su contra una sentencia o decisión firme y ejecutoriada.