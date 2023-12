¿Cuáles fueron sus primeros pasos en el fútbol ecuatoriano?

A los 17 años tuve la posibilidad de jugar en el fútbol profesional en Liga de Quito, donde conseguí tres títulos a nivel nacional y pude jugar la Copa Libertadores.

¿Se considera un ídolo de Liga de Quito?

Fui un jugador que sembró y pudo aportar con un granito de arena para que hoy Liga sea una institución grande. Desde la inauguración del estadio Rodrigo Paz Delgado comenzó un después para el club. Tuve la oportunidad de inaugurarlo marcando un gol. Tengo muy lindos recuerdos con Liga. Me considero un jugador querido por la hinchada alba.

¿Qué recuerdos tiene de esa Liga de Quito de 1997 a 2000?

Tuve la suerte de formar parte de ese gran equipo que logró el bicampeonato en 1998 y 1999, lamentablemente en el 2000 al club le tocó descender. Yo no estuve porque salí ese año de Liga, pero regresé para jugar la Serie B, donde quedamos campeones y pudimos regresar a la Serie A.

¿Se acuerda quién le puso el apodo el Robin Hood del gol?

Me puso un periodista de Radio La Red, Edwin Salas, por la manera de festejar los goles que quedó grabada en la memoria de la gente y de los hinchas que hasta el día de hoy me recuerdan como el Robin Hood, incluso, hasta el día de hoy, algunos jugadores lo siguen haciendo.

Además de otros clubes estuvo en Independiente del Valle, cuando aún era José Terán, ¿Se imaginó el éxito que iba a tener ese equipo?

Sí, porque yo estuve desde los inicios del club. Cuando me reuní con Michel Deller (Presidente de Independiente del Valle), me expuso varios objetivos que tenía planeado para el equipo, que poco a poco se han ido cumpliendo. Uno de ellos fue ser campeón de un torneo internacional y de Liga Pro, el tercero es ganar la Libertadores, por eso no me sorprende el éxito que tiene Independiente del Valle.

