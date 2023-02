Pablo Santillo, el dueño del récord del arco de BSC, ahora se dedica a la barbería en Argentina

El exarquero argentino de Barcelona SC, Pablo Ariel Santillo, tuvo un breve paso por el cuadro 'amarillo', pero dejó una huella plasmada e n un récord debajo de los tres palos.

Santillo quien llegó en la temporada 2008 y se quedó hasta el 2009, tuvo a un portero que acumuló 796 minutos con el arco en 0, marca que lo posesiona en la historia del club guayaquileño.

Ahora, con 42 años, Santillo se retiró en el 2018 en el Arsenal de Sarandí, alejándose del fútbol, ahora siendo dueño de una barbería en su natal Argentina.

“Esto es un sueño para mi, en las concentraciones, empecé a cortar el pelo, a pelar a los chicos en las pretemporadas y arreglarle los cortes”, contó el exportero A 'Telenueve'.

“Empecé en Banfield pelando, cuando fui a Defensa y Justicia en el 2015 tenía las máquinas y un compañero me dijo: “Loco me cortas el pelo” y le dije que si no había ningún problema le corto el pelo”, añadió Santillo.

En su local, Santillo ha mostrado las camisetas que llegó a vestir a lo largo de su carrera.

“Le puse Club 22 porque siempre jugué con ese número”, manifestó con orgullo Santillo.