Néicer Reasco sobre la salida de Méndez en Liga de Quito: "Hay ingratitud en el fútbol...respaldan a técnicos que no ganan nada"

Tras la salida de Édison Méndez en Liga de Quito como director técnico de sus juveniles, Néicer Reasco, histórico del club 'albo', y excompañero de 'Kinito', salió en su defensa.

"Siempre hay ingratitud en el fútbol. Aquí no hay respaldo al elemento nacional. Respaldan a desconocidos, a técnicos que nunca han ganado nada. Aquí nos engañan, hacen un asado y está todo bien. Los técnicos ecuatorianos nos equivocamos una vez y es nuestro fin. Un saludo a toda la hinchada de Liga, protesten, no se queden callados", enfatizó 'El Simpático' en declaraciones con La Radio Redonda.

Lea: Liga de Quito confirma la salida de Édison Méndez como su DT de las juveniles

El exlateral derecho apuntó que la decisión que tomó la dirigencia, apuntando al apoyo que brindan a Luis Zubeldía, DT que todavía no ha logrado ser campeón en su carrera. No es la primera vez que Néicer muestra sus diferencias con la directiva de LDU y en esta ocasión no se guardó nada al conocer que el Kinito no sigue en la Sub 19.

'Kinito', como es apodado el extrimundialista con Ecuador, llegó al cargo desde el 2021, donde pudo trabajar con las categorías formativas del equipo 'blanco', que vienen aportando con varios nombres hace algunos años en la Liga Pro.

Cabe recordar que en abril del año pasado, Méndez y Geovanny Espinoza fueron los entrenadores interinos de LDUQ, tras la renuncia de Pablo Marini.

En aquel entonces, la dupla de históricos, dirigieron seis partidos: ganaron cinco y perdieron uno, para un rendimiento del 83%.

Por ahora, Méndez no define su futuro deportivo, si asumirá en otro club y sus inferiores, o dará un salto y comandará en el fútbol profesional.