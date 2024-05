El histórico jugador albo y de Selección de Ecuador, Néicer Reasco, tiene a su hijo en las filas de Barcelona SC y este miércoles 22 se enfrentan contra el cuadro albo, por el partido postergado de la fecha cinco de Liga Pro. ¿Si anota un gol su hijo lo celebra?

Decisión difícil para Néicer, sin embargo, la gloria de Liga de Quito, mencionó que no celebrará si su hijo marca un gol en este cotejo, ¿por qué?

"Si Djorka hace un gol, yo no lo voy a festejar. ¿Cómo voy a festejar un gol de Barcelona? ¡De ninguna manera! Mi hijo me regaló una camiseta, pero sabe que no la voy a usar. Nunca me pondría la camiseta de Barcelona porque yo soy hincha de Liga, dijo Reasco en un diálogo con la Radio La Red (102.1 FM).

"Es un partido de buena trayectoria, nunca lo consideré un clásico. Es casi imposible durar la cantidad de años sin que nos hayan podido ganar de local, contento por lo vivido", añadió.

Este cotejo es crucial para ambas escuadras en sus aspiraciones por ganar la primera etapa del torneo local, un empate les dejaría afuera de toda posibilidad de conseguirla.

Este partido se jugará a las 19:00 (Hora de Ecuador) y será transmitido en vivo por Star Plus y Espn (solo para usuarios CNT).