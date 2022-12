'Nadie de Emelec me buscó', asegura Ángel Mena

El nombre de Ángel Mena comenzó a sonar en el mercado de transferencias de fútbol ecuatoriano. Se lo vinculó con Liga de Quito y con su exclub Emelec, lo cierto es que el jugador mantiene contrato vigente con el León mexicano hasta junio de 2024 y ha negado tener comunicación con clubes ecuatorianos.

Sobre el supuesto interés de Emelec en concretar una posible vuelta a las filas azules, Mena, mundialista en Qatar 2022, dijo que nadie del club se ha comunicado para acercarle una propuesta.

"Te voy a ser muy sincero, cuando se comenzó a especular que vinieron a México a buscarme, nadie me habló. No sé si a mi representante lo habrán buscado", aseguró el ofensivo de 34 años en diálogo con Tele Premier.

"De la dirigencia anterior, a la que respeto mucho y quiero al presidente (Nassib Neme) por cómo se portó conmigo, siempre le dejé las puertas abiertas. Marcos (Mondaini) siempre me insistió que vuelva, me decía que lo haga cuando quiera y me sentía bien por la gratitud", añadió.

No obstante, recalcó que la actual directiva no se ha comunicado con él y mostró un malestar con los comentarios que se han vertido al respecto.

"Ahora con estos temas que salieron de que me buscaron, además de una nota dando a entender de que a Emelec regresa el que ama al club, no entiendo el fin. Tratar de quedar bien con la gente y ponerla en contra de uno... nadie me buscó. Cuando alguien realmente te quiere, te busca con algo firme y te demuestran si el interés es real o no", sentenció el 'Ángel del Gol'.

Y añade que el club dueño de sus derechos tampoco ha recibido propuestas. "Nunca me propusieron nada, y que yo sepa nadie se comunicó con el club acá en México. Entiendo que si alguien se interesa, lo primero es que te contacten, y eso no pasó".