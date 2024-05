No solamente desde los títulos, sino también en el tema de infraestructura, juveniles, plantel.

Quiero seguir con mi legado, no solamente vinculado al club como jugador, también por la visión e idea del grupo de trabajo con el que estamos es la mejor opción para el club, para beneficiarse el club, para que crezca y no se quede estancado como creo que ha estado .

Es llegar a hacer una análisis profundo de cómo está el club, esto debió ser en diciembre, pero ahora, cinco meses después, hay cosas que estando fuera no sabemos qué ha pasado.

Me formé en River Plate, tengo la identidad de un club que busca el arco rival, de jugar por abajo al ras, por eso me encantaría poder replicar esta idea que desde chicos, poder crearles una mentalidad, una identidad de cómo deben jugar en Barcelona.

Con Guillermo (Almada) siempre había que mantener las líneas altas, ir a presionar, que los defensores se adelanten, él nunca descuidaba lo defensivo, pero su idea es con la que yo me identifico.

Sí, mi problema fueron el cómo se dieron las cosas, eso no me pareció bien. Que llegue Holan con una idea clara y visible en sus anteriores equipos habla bien de él, ahora hay que ver si podrá hacerlo en este equipo.

Queremos cuidar el presupuesto, destinar el fondo necesario, no reducir o subirlo, sino hacer una buena planificación para destinarle a cada área el presupuesto que creamos convenientes, pero siempre ajustándonos.

Porque después el que se perjudica es Barcelona, porque el club cuenta con un pasivo gigante de USD 47 millones a diciembre del 2023, hoy en día con estos 5 meses del 2024 no sabemos si ascendió, creemos que sí, por los fichajes del plantel y nuevo cuerpo técnico.

Entonces hay que ser realistas, hay que ajustarse en que si entramos, por eso digo que no somos un grupo improvisado, nos vasamos al 100 % de la realidad del club, con gente que ya ha trabajado y sabe de esto.

No solamente Rafael (Verduga), sino también contamos con personas importantes en el mundo financiero internacional como Melvin Ramírez o Coco Núñez, y más empresarios que están con nosotros, están en todo momento pero son de perfil más bajo, de mantenerse más al margen del público y las cámaras.

Él es importante, él lo inició junto a Munir (Massuh) que hoy está como candidato a vicepresidente, y me fui sumando al proyecto, compartimos la idea del proyecto pero él será un punto clave en la parte financiera.

¿Por qué poner en riesgo 13 años de legado como capitán, figura y referente del club por un puesto de presidente?

No estoy acá para prometerle al socio algo que no se puede cumplir, no estoy acá para poner en riesgo 13 años de esfuerzo y dedicación de ganarme el cariño del barcelonista y hoy entrar sin tener una base sólida dentro del club como posible directivo.