Este lunes 18 de septiembre, Liga Pro, mediante un comunicado, solicitó a la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), que se puedan escuchar los audios del VAR, para evitar malos entendidos entre los protagonistas.

En varios ligas del mundo permiten este hecho, con el fin de evitar conflictos entre árbitros, jugadores y dirigentes. Por ello, los equipos de Liga Pro, a través de sus dirigentes, solicitaron al entre regulatorio del fútbol ecuatoriano que liberen los audios del VAR.

“A nombre de nuestros clubes, nos dirigimos a ustedes en esta ocasión con el fin de plantear un tema que consideramos de gran importancia para el juego limpio, la transparencia y la confianza en el uso del VAR. En particular, estamos interesados en la claridad y accesibilidad de los audios relacionados con las decisiones tomadas a través del VAR durante los partidos de la Liga Pro serie A”, indica el comunicado.

"Yo tengo un pensamiento y a veces me critican. Yo no quería el VAR, no porque no me parezca una herramienta adecuada, me parece adecuada, pero creo que son parches. Ahora, en Sudamérica lo estoy viendo, ya no solo pedimos el VAR, pedimos los audios y así vamos a seguir creciendo buscando parches, justificando cosas", dijo el presidente de Liga Por, Miguel Ángel Loor para diario Olé.

"Los jugadores de fútbol entrenan de lunes a sábado, tienen nutricionistas, fisios y de ahí van a jugar. A los árbitros a veces les pedimos el mejor rendimiento, pero no entrenan nada, a eso yo apunto. Después, el VAR ayuda, los audios ayudan, pero prioricemos la raíz", añadió Loor.