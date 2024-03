Si pensaron que Liga de Quito ya tenía su plantilla completa para esta temporada, pues se equivocaron. Con la posible de Jefferson Valverde a la Major League Soccer, el cuadro albo saldrá al mercado para buscar su reemplazo.

En las últimas horas, el nombre de Marco Angulo apareció en la órbita del actual campeón del fútbol ecuatoriano. El volante tricolor se formó en la cantera del Independiente del Valle, donde deslumbró y dio ese saltó al fútbol estadounidense.

Sin embargo, no en la MLS no ha podido encontrar su mejor versión, por ello, estaría dispuesto al país para recuperar ese nivel y ser convocado nuevamente a la Selección.

El entrenador de Liga de Quito, Josep Alcácer, en rueda de prensa mencionó que no le gusta hablar sobre jugadores que no pertenecen al equipo. No obstante, aclaró la situación del jugador Valverde.

"No soy de hablar ni de rumores ni especulaciones, pero el mercado de pases está abierto en lo que respecta sobre entradas y salidas. La ausencia de Valverde en los entrenamientos es porque quiere salir, pero yo me concentro en los que sí quieren estar aquí y los que quieren ayudar a crecer al club, que son los importantes", sostuvo el estratega español.

El próximo partido de Liga de Quito será contra Aucas este sábado 16 de marzo en el estadio Rodrigo Paz Delgado, las 15:30 (hora de Ecuador). Este cotejo será transmitido en vivo por Espn y Star Plus.