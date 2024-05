Joao Rojas criticó el estado del campo de juego del Jocay de Manta

Barcelona Sporting Club venció 3-1 a Delfín por la fecha 11 de Liga Pro. Joao Rojas fue una de las figuras del cuadro torero y además pudo convertir el primer gol de su equipo en este cotejo.

Este fue el primer gol de Rojas con el cuadro canario. El volante ecuatoriano recibió una asistencia de Damián Díaz y de media tijera venció al portero Edisson Recalde.

Sin embargo, Joao Rojas, después de la victoria sobre el cuadro cetáceo, criticó el estado del campo de juego del estadio Jocay de Manta.

"Es lamentable jugar en una cancha así. Me fui hace 4 años y la situación no ha mejorado, esto afecta a los protagonistas. La Liga Pro no mejora", dijo el volante del cuadro canario en una entrevista con Espn.

"Fue una decisión muy dura en venir a Barcelona SC. Tenemos un buen equipo y estamos dando muestras de buen fútbol", agregó.

Además, aclaró que no quiso hablar mal de su ex entrenador en su anterior declaración. Sobre el nuevo estratega, Ariel Holan, manifestó "este estilo de juego a mí me gusta, a mí me agrada. Esto va a potenciar a los jugadores del equipo".

El próximo partido de Barcelona SC será ante Talleres de Córdoba en Argentina. Este cotejo se jugará el miércoles 8 de mayo a las 17:00 (hora de Ecuador) y sertá transmitido en vivo por Star Plus.