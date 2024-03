"Siempre es lo mismo contra Emelec. Nada cambió y todo sigue igual, ni con ir al VAR. Cómo puede ser posible que ve la jugada de diferentes ángulos, igual da la roja y no tiene lógica porque sabemos que fue una falta común. No puede ser que esto pase", dijo Ayoví.

Emelec inició la Liga Pro 2024 con una victoria importante sobre Deportivo Cuenca en condición de visitante y en una cancha que no estaba en perfectas condiciones. Sin embargo, las decisiones por parte del árbitro Roddy Zambrano disgustó a más de uno.

"Así empezamos, con tres puntitos y contra todos. Contra los árbitros, una cancha malísima. Yo no entiendo cómo fue aprobada esa cancha. No se puede jugar al fútbol ahí. No hay palabras. Emelec puso una queja, jugamos la Explosión Azul acá y estaba pésima. Tenían tiempo para arreglarla", añadió.

El próximo partido de Emelec será este viernes 8 de marzo contra Mushuc Runa en el estadio George Capwell a las 19.00. Este partido será transmitido en vivo por Star Plus y Espn.