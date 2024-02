Iván Hurtado, a Carlos Tenorio: "Han sido tres años difamando y hablando tonteras, no te creas el salvador"

Iván Hurtado, el excapitán de la selección ecuatoriana de fútbol y también expresidente de la AFE (Asociación de Futbolistas del Ecuador), arremetió contra Carlos Tenorio, excompañero de equipo y actual director de la agremiación de futbolistas.

Hurtado apuntó contra Tenorio, quien ha dicho que en la gestión del exdefensor se desviaron fondos de la AFE.

Según el Demoledor Tenorio, en la gestión de Hurtado se intentó dirigir las elecciones cuando la Secretaría del Deporte designó a Israel Verdugo como ejecutor.

Por otro lado, según Tenorio, Hurtado habría intentado engañar a la Fifpro indicando que hubo reformas a los estatutos de la AFE, cambios que no se socializaron ni se entregaron a la entonces Secretaría del Deporte.

Tenorio denunció que, tras un informe, se detectó el desvío total de USD 900 000 del gremio de futbolistas a la cuenta de Thay Lisandra Cazimajou, esposa del Bam Bam Hurtado

Ese informe dio partida a una denuncia en la Fiscalía por supuesto enriquecimiento ilícito privado injustificado contra Thay Cazimajou, ya que ese fondo fue a su cuenta personal por orden de Iván Hurtado.

En declaraciones para MachDeportes, Hurtado se defendió de las acusaciones acumuladas por Tenorio.

"Este es el presidente de la AFE. Tres años escuchándote, difamándome, que es a lo único a lo que te has dedicado. Yo hablo con pruebas y aquí están. Los que dicen ser amigos tuyos no van de frente y ventilas cosas sin probar nada, no puedo considerarlo amigo. El daño que ha hecho es grande", apuntó.

Hurtado añadió: "decir que el proyecto no lo lleva a cabo porque la casa está sucia, ya tiene tres años (en la AFE). Hay jugadores que no cobran varios meses. En mi administración lo que más hicimos fue cobrarles dinero a los clubes para pagarles a los jugadores".

Para terminar, Hurtado insistió en que él no es amigo de Tenorio: "no hay cómo considerar amigo a una persona (Carlos Tenorio) que solo se la ha pasado hablando y hablando sin tener documentos de justificación. Se ha metido hasta con mi familia".