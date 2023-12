“Loor defiende a Goltv” etc.. NO, Loor les explica la realidad, si aun así algun medio quiere ver las cosas con interés destructivo ya no puedo hacer mas.



Hubo una reestructuración de una deuda del 2020, año en el precisamente NO se entregó fútbol por 6 meses a Goltv, sumado a... https://t.co/GlYy4aJM9S