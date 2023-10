¿Gustavo Alfaro no le dejó a José Angulo jugar para el 9 de Octubre? Esto dijo Dalo Bucaram

La polémica alrededor de Independiente del Valle no cesa. El presidente del 9 de Octubre, Dalo Bucaram, en una entrevista reveló la razón por la cual no fichó al delantero, José Angulo, quien actualmente juega en Liga de Quito.

"En su momento quise traer a 9 de octubre como refuerzo al Tin Angulo, me dijo: me llamó el técnico Gustavo Alfaro y me comentó que si no voy a Independiente del Valle no me llama a la selección", dijo Bucaram en una entrevista con Radio Redonda.

"Entonces, ¿qué le puedo decir al chico? Su sueño era ir a la selección. ¿Qué pasó después? Ya no sé", agregó el presidente del 9 de Octubre.

José Angulo fue una de las figuras de Independiente del Valle del 2016, donde el cuadro negriazul disputó la final de la Copa Libertadores de ese año, lamentablemente perdió ante el Atlético Nacional de Colombia.

Luego el delantero dio positivo en un control antidoping y estuvo cuatro años afuera de las canchas. En 2020, fue al Xolos de Tijuana, luego pasó Barcelona, Manta, IDV, Querétaro y Liga de Quito.