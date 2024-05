Guillermo Duró deja el Delfín tras empatar 1-1 con Belgrano en Argentina

El técnico Guillermo Duró anunció esta noche que no seguirá en el cargo en el Delfín de Manta después de que el equipo empató 1-1 contra Belgrano en Argentina por la Copa Sudamericana.

El entrenador reveló que su despido había sido anticipado por la directiva del conjunto ecuatoriano incluso antes del viaje a Buenos Aires para este partido internacional.

"Le pedí al presidente (del club) que me dejara dirigir este partido", comentó Duró, quien ratificó que su salida no dependía del resultado de esta noche ante Belgrano, sino que ya estaba decidido.

A nivel local, el Delfín es penúltimo en la tabla de posiciones de la Liga Pro, con solo 6 puntos en 11 fechas disputadas, en las que apenas ha ganado un partido, empatado tres y perdido siete.

Duró se convirtió así en el octavo entrenador en dejar su cargo en la Liga Pro 2024 por malos resultados, pero él dijo sentirse tranquilo y se mostró agradecido con la dirigencia y jugadores del Delfín.

"Estoy orgulloso del grupo que tengo, de los jugadores que me han defendido, lo han demostrado en la cancha, así que me voy muy tranquilo con el trabajo de 19 meses en un club humilde, pero ordenado, con mucho corazón y que me ha tratado muy bien", fueron las palabras de despedida de Duró.

A su lado en la rueda de prensa estuvo el delantero José Angulo, autor del gol del empate ante Belgrano, que abrió la cuenta por medio de Franco Jara.

En su grupo en la Sudamericana, Delfín ocupa el segundo lugar con 5 puntos, uno menos que el líder Belgrano, aunque en esta llave está postergado el juego entre Inter de Porto Alegre (5) y el boliviano Real Tomayapo (1).