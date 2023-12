Este viernes 15 de diciembre, el portero Gonzalo Valle confirmó que será jugador de Liga de Quito en el 2024, por ello, lo más probable es que Adrián Gabbarini deje el club después de la final de Liga Pro.

"Me siento bastante feliz porque es un desafío nuevo en mi carrera. Es un nuevo reto, al momento que se dio tuve algunas dudas, pero si uno no está seguro hay una forma de hacerlo y es intentarlo. Si uno no lo intenta, nunca va a saber si funcionó o no. Estoy muy feliz por este nuevo reto", dijo el nuevo jugador de Liga de Quito en una entrevista con el medio RCD.

El último equipo del portero ecuatoriano fue Guayaquil City, que terminó último y descendió a la Serie B del fútbol ecuatoriano. Valle en esta temporada recibió un total de 40 goles en 27 partidos disputados.

Con esto se confirma el primer fichaje de Liga de Quito para la próxima temporada 2024. El portero de 27 años disputará en ese año Copa Libertadores, Liga Pro, Recopa Sudamericana y Copa Ecuador.

Este 17 de diciembre, Liga de Quito se enfrentará a Independiente del Valle por la segunda final de Liga Pro a las 16:30 en el estadio Rodrigo Paz Delgado.