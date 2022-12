Franklin Guerra deja Liga de Quito y se convierte en nuevo jugador de U. Católica

“Por medio del presente comunicamos, que Franklin Guerra, jugador de Liga Deportiva Universitaria, se vinculará al Club Deportivo de Universidad Católica mediante un préstamo por una temporada, con una opción de compra de sus derechos deportivos a favor de Liga”, indicó el cuadro universitario en un comunicado.

Sin embargo, el central ecuatoriano diálogo con la radio Área Deportiva y mencionó que no le gusta hablar mal de nadie y peor si está saliendo de ese club.

"Soy muy frontal siempre, demasiado, hay cosas que no me gustaron y cosas que lastimosamente las dije y no les gustó. Es fácil. No todo lo que pinta es oro, no todo lo que ven por fuera es oro. Soy alguien que si no le gusta una situación, se la dice a la persona en la cara. Estoy tranquilo porque siento que tomé una buena decisión, le agradezco a LDU por todo este tiempo”, indicó Franklin Guerra.

El trencito azul con esta contratación sumó su segundo refuerzo para la temporada 2023, después del fichaje del argentino Tomás Oneto.