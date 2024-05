Antonio Alvarez confirma el interés del FC Barcelona por Allen Obando

¿Allen Obando al FC Barcelona? El candidato a la presidencia de Barcelona Sporting Club, Antonio Alvarez, confirmó el interés del cuadro culé por la joya torera, incluso, se habrían reunido en España.

"Este equipo estuvo atrás de Allen desde hace algunos meses. La gente del FC Barcelona me pidió que vaya a España el 12 de mayo, no pude porque no quería dejar solo al equipo ante São Paulo", dijo Alvarez en un diálogo con Radio Sucre (95.3 FM).

Por ello, Alvarez prefirió no viajar y en su representación delegó a José Luis Nogales (Vicepresidente Deportivo) y Carlos Obando, padre del jugador, "ellos estuvieron en el partido del FC Barcelona ante Rayo Vallecano.

"Después del partido ante el Cumbayá viajé a España. Fui al Barça y conversé con sus directivos. Hablé con Rafa Yuste, vicepresidente del club. Nos reunimos con Deco (director deportivo), él está muy interesado por Obando", agregó.

Además, del FC Barcelona, el candidato a la presidencia canaria meses atrás, anunció que el Salzburgo, Ajax, Torino y PSG estarán interesados por Obando, quien actualmente está relegado en el banquillo por decisión del entrenador Ariel Holan.