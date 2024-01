Fabiano, hijo de Christian Benítez: "Estoy seguro de que a mi papá lo asesinaron"

El mítico delantero de la Selección del Ecuador, Christian Benítez, falleció el 29 de julio de 2013, producto de un paro cardiorrespiratorio, en un hospital de Doha (Qatar). Respecto a ello, su hijo, Fabiano Robinho Benítez, mencionó que no está de acuerdo con ese parte médico.

"Él era sano, estaba para su familia, para ayudar a los que más quieres. Siempre me preguntaba por qué. He obtenido documentos donde yo, personalmente, estoy seguro de que a mi papá lo asesinaron", dijo en un diálogo con Fútbol Sin Cassette.

"Mi papá se va a jugar a un equipo árabe, tú no vas a pagar tantos millones por un jugador que se va a morir. En Qatar, que es un país de primer mundo, mi papá pasó los chequeos médicos, jugó su primer partido y no le dijeron nada. No tenía ninguna anomalía", añadió.

"Yo me pregunto por qué no se hicieron públicas las autopsias si mi papá era una persona pública. Investigando me encuentro con que en la autopsia de Qatar sale que él fallece por muerte súbita y en la autopsia que le hacen acá en Ecuador sale paro cardiorrespiratorio, pero en unas declaraciones de una persona que estaba con él en ese momento, dice que estuvieron esperando 2 horas, sin embargo, en los papeles sale muerte súbita. Es algo que no tiene lógica", agregó.

"Creo que detrás de todo esto hay muchas personas que se lucraron de eso y callaron por temor, no sé a qué, pero yo siento que a mi papá lo asesinaron, que pudieron hacer mucho más", explicó.