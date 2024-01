Sobre las deudas que tiene el club, respondió: “No hay club en el mundo que no tenga deudas. Los años anteriores tuvimos estos problemas y los he vivido en otras instituciones, pero se han solucionado siempre. Hay que tener la esperanza de que las cosas se pueden hacer, no hay que estancarnos“.

“Estoy satisfecho con los jugadores, yo los elegí a todos. Empezaremos a hacer fútbol en estos días, estamos para luchar por grandes cosas. El año pasado aguantamos bien el campeonato, casi no tuvimos lesionados, y eso es por el trabajo del Capi Benalcázar“, finalizó.

El Nacional debuta en Liga Pro 2024 este 17 de febrero contra Universidad Católica en el estadio Olímpico Atahualpa a la 13:00 (hora de Ecuador).