Esteban Paz y la postura de Liga de Quito en el cambio de formato: "No se puede ensuciar el reglamento"

Esteban Paz analizó y adelantó ciertas aristas sobre el futuro deportivo de Liga de Quito que está próximo a disputar la final de la Liga Pro EC, pero además, dio su opinión sobre la intención de cambiar el formato de torneo que se está jugando actualmente en el fútbol nacional.

El Consejo de Presidentes de la Liga pRO, que estará presidido por Miguel Ángel Loor, se llevará a cabo el próximo lunes 4 de diciembre a las 11 horas en el Salón Auditorio Funcional del Centro de Convenciones de la Universidad de Especialidades Espíritu Santo, en Samborondón, el cual tocará entre otros temas, el analizar el cambio de formato.

Paz adelantó que no estará presente, sin embargo, enviarán a un delegado. "Diego Castro irá con los parámetros que hemos alineado como institución. No vamos a aceptar con nuestro voto que hayan cambios en cuanto a la competencia. Hay un candado, no se puede dar, no se puede cambiar la cantidad de equipos para el próximo año", dijo el directivo en diálogo con Radio Cobertura 104.1FM.

Profundizando, Paz agregó: "Y si aumentamos los equipos, ¿de dónde va a salir la plata? Tendríamos que hacer una reducción. Emelec, Barcelona y Liga, de lo que pueden generar, perderán plata por ejemplo. Por lo menos, con esos derechos que tenemos, también debemos ser escuchados y no podemos permitir que se ensucie el reglamento o la competencia".

Cabe recordar que Gualaceo y Guayaquil City son las escuadras que descenderán este año a falta de una fecha por cerrarse la temporada en la Liga Pro EC.